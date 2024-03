Neben der Grundschule wird eine Tagespflege für Kinder eingerichtet

In einer neuen Einrichtung in Thalfingen sollen künftig bis zu zehn Kleinkinder betreut werden. Geplanter Start ist nach den Sommerferien.

Der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder und Kleinkinder wurde in der Gemeinde Elchingen schon oft diskutiert. Als „besonders erfreulich“ bezeichnet es Bürgermeister Joachim Eisenkolb, dass nun in Thalfingen mit einem eigenen Bauantrag der Gemeinde ein kleiner Baustein geschaffen werden kann, der die Situation verbessert.

In Elchingen entsteht eine neue Einrichtung zur Kinderbetreuung

Neben der Thalfinger Grundschule befindet sich das frühere „Lehrerwohnhaus“ auf einem Grundstück, das als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt ist. Nachdem der Bau- und Umweltausschuss im September des vergangenen Jahres beschlossen hatte, in die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses in der Schulstraße eine Tagespflege für bis zu zehn Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren einzurichten, sind die notwendigen Renovierungsarbeiten bereits im Gange.

Mit der vorgesehenen Einrichtung soll den mangelnden Kapazitäten und Wartelisten begegnet werden. Der Elchinger Bau- und Umweltausschuss beschloss einstimmig eine Befreiung vom Bebauungsplan und stimmte der gewerblichen Nutzung zu, zumal die Nachbarn der Nutzungsänderung ebenfalls schon zugestimmt haben. Die Räumlichkeiten sollen an einen Bewerber vermietet werden, der bereits Erfahrung in der Kleinkinderbetreuung hat, und sollen spätestens zum neuen Kindergartenjahr nach den Sommerferien in Betrieb gehen. Allerdings muss vorher noch der Mietvertrag beraten und beschlossen werden.