Polizei stößt bei Kontrolle auf A8 auf per Haftbefehl gesuchten Mann

Die Polizei unterzog den Kleintransporter einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest: Der Fahrer wird per Haftbefehl gesucht. Dennoch konnte später weiterfahren.

Einen per Haftbefehl gesuchten 54-Jährigen hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der A8 bei Elchingen gestoppt. Weil ein Freund des Mannes die Bezahlung des Haftbefehls übernahm, konnte der 54-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg hatte am Mittwoch gegen Mitternacht den slowakischen Kleintransporter unter die Lupe genommen. Am Steuer saß der 54-jährige ungarische Staatsangehörige. Bei der Überprüfung seiner Personalien registrierten die Beamten, dass aktuell gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann konnte die Strafe in Höhe einer mittleren dreistelligen Summe nicht selbst bezahlen. Er führte laut Polizei keinerlei Barmittel mit sich. (AZ)