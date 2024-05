Polizeieinsatz in Elchingen: 93-Jähriger gilt kurzzeitig als vermisst

Die Polizei ging von einer hilflosen Lage aus und leitete sofort eine Fahndung ein. Der Mann aber konnte kurze Zeit später unversehrt aufgegriffen werden.

Ein 93-Jähriger ist am Montagabend kurzzeitig in Elchingen vermisst worden. Über Notruf erhielt die Polizei gegen 19.57 Uhr eine entsprechende Mitteilung. Der Mann habe zuvor das Seniorenheim ohne Zustimmung oder Kenntnis der Pflegekräfte verlassen. Aufgrund seines Zustandes ging die Polizei von einer hilflosen Lage aus. Sofort seien Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Schon um 20.12 Uhr aber griffen Einsatzkräfte den Mann unversehrt an einer Bushaltestelle unweit des Seniorenheimes auf und brachten ihn zurück in die Pflegeeinrichtung. (AZ)