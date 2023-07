SEK-Einsatz in Elchingen: Polizei stellt "scharfe" Waffen und Drogen sicher

Bei einem SEK-Einsatz am Montagmorgen in Elchingen wurde die Wohnung eines 49-Jährigen durchsucht. Seine Person war offenbar bei Ermittlunge im Rotlichmilieu aufgetaucht.

Bei einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften am frühen Montagmorgen in Elchingen sind Waffen und Drogen sichergestellt worden. Ermittelt wird nach Polizeiangaben gegen einen 49-Jährigen.

Der Einsatz sei im Zusammenhang mit einem seit Monaten andauernden Ermittlungsverfahrens im Rotlichmilieu erfolgt, heißt es im Polizeibericht. Im Rahmen dieses Verfahrens habe sich unter anderem der Tatverdacht gegen den 49-Jährigen ergeben. Im Raum stehen Verstößen nach dem Waffen- und dem Betäubungsmittelgesetz.

In den frühen Morgenstunden des Montags sei sodann die Wohnhaus des Mannes in Elchingen durchsucht worden. Daran mit beteiligt war ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Aufgefunden wurden laut Polizei drei Waffen sowie eine geringe Menge Marihuana. All jene Sachen wurden sichergestellt. Bei den Waffen soll es sich nicht um sogenannte "scharfe" Schusswaffen handeln.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sei der Beschuldigte wieder entlassen worden. Weitere Ermittlungen zum Tatvorwurf und die Auswertung sichergestellter Beweismittel würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es. (AZ)