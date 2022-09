Streit zwischen zwei Männern eskaliert nach Unfallflucht in Thalfingen

Ein geschädigter Anwohner glaubt, den Verursacher des Schadens an seinem geparkten Auto gefunden zu haben. Das Streitgespräch mündet in Handgreiflichkeiten.

Nach einer Unfallflucht an einem geparkten Auto in Thalfingen ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Es kam laut Polizei zu Handgreiflichkeiten. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Demnach soll offenbar zu einer für die Ermittler nicht mehr feststellbaren Zeit ein vor dem Anwesen in der Eichenstraße 9 geparktes Auto angefahren worden sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Am Donnerstagabend stellte daraufhin der geschädigte 35-jährige Anwohner einen Pkw auf dem Parkplatz fest, durch den eventuell der Sachschaden verursacht worden sein könnte. Aufgrund dessen kam es zu einem Streitgespräch mit einem 44-Jährigen, der ein möglicher Fahrer des Fahrzeugs sein hätte sollen. Es kam auch zu Handgreiflichkeiten, so die Polizei. Verletzt wurde dabei keiner der Kontrahenten.

Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht, aber auch wegen Körperverletzung aufgenommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die den Streit auf der Straße vor dem Anwesen der Eichenstraße 9 beobachten konnten. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)