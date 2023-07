Überraschung in Oberelchingen: Kita Sternenschiff soll saniert werden

Plus Die evangelische Gemeinde möchte die Einrichtung wegen des baulichen Zustands aufgeben, der Gemeinderat entscheidet anders. Komplizierte Gespräche stehen an.

Diskussionen um die evangelische Kindertagesstätte Sternenschiff in Oberelchingen, deren Nutzungsbindung Ende 2024 ausläuft, gibt es schon länger. Nun fällte der Elchinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Beschluss, der manche überraschen dürfte – und Bürgermeister Joachim Eisenkolb und die Räte aller Fraktionen waren sich ohne Ausnahme einig: Das Sternenschiff soll bleiben, die Einrichtung soll saniert und ausgebaut werden. Gespräche mit dem Träger für eine einvernehmliche Einigung sollen bald beginnen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Elchingen hatte die Absicht geäußert, den Kindergarten wegen des aus ihrer Sicht sehr schlechten baulichen Zustandes des Baukörpers aufzugeben und durch die politische Gemeinde Elchingen einen Ersatz beim Thalfinger Gemeindezentrum neu bauen zu lassen. Als Grundlage für anstehende Entscheidungen hatte die Gemeinde Elchingen das Architekturbüro Frank Jüttner mit der Untersuchung des Gebäudes beauftragt.