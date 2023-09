In den unterirdischen Gewölben von Elchingen und Ulm

Hier sind Quellen, hier wurde Bier gebraut – und waren hier geheime Gänge? Am Denkmaltag gibt es außergewöhnliche Einblicke rund um Kloster und Bundesfestung.

Der Tag des offenen Denkmals lockt alljährlich Menschenmengen in die Denkmale der Städte, wo oft lange Schlangen für die Führungen anstehen. Dass Geschichte auch außerhalb sehr spannend sein und attraktiv präsentiert werden kann, bewiesen der Tag des offenen Denkmals in Oberelchingen und die Nacht des offenen Denkmals im Nebenwerk Oberer Eselsberg, im Wald zwischen der Uni West und dem Oberberghof gelegen.

Oberelchingen hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen und kombinierte den Tag des offenen Denkmals mit einem ersten Bergfest, bei dem sich die vielen Besucher der Führungen durch Klosterkirche und Klostergarten, durch die Keller der einstigen Klosterbrauerei und durch das Schaudepot erholen und stärken konnten. Das fand im grünen, blühenden Ambiente großen Anklang.

Melanie Williams gab Führungen durch den Oberelchinger Klosterkeller. Foto: Dagmar Hub

Elchingen: Viele Geheimnisse umgeben den Klosterkeller

Das einstige Benediktinerkloster wurde um 1128 aus dem Tal der Donau in eine existierende Burganlage an ihrem heutigen Standort auf dem Berg verlegt. Dass das Klosterleben neben dem "orare", dem Beten, vor allem auch ein "laborare", ein Arbeiten war, erklärten die Führungen: Melanie Williams, Tochter des Pächterehepaars der Klosterbräustuben, führte die Neugierigen in Gruppen von jeweils 25 Menschen auf einer abenteuerlichen Tour durch mehrere unterirdische Stockwerke unterhalb des Gaststättengeländes in die originalen Keller aus der Kloster-Bauzeit.

Ob die Erzählungen wahr sind, dass von hier aus ein unterirdischer Gang bis zum teilweise auf einem Kloster erbauten Ulmer Münster führt? Viele Gänge und Räume des Klosterkellers sind seit langer Zeit zugemauert und dürfen aus Denkmalschutzgründen nicht geöffnet werden. Was sich dahinter verbirgt, bleibt Geheimnis. Sicher ist: Das Kloster braute hier Bier und verkaufte es bis in die Schweiz, verwendet wurden zum Brauen die Zutaten Gerste, Hopfen, Hefe und Wasser, das aus sechs Quellen kommt – fünf liegen in den Gebäudekellern und eine befindet sich im Klosterhof.

Bis in die 60er-Jahre wurde im Keller des Klosters Oberelchingen gebraut

Handy-Taschenlampen waren hier sehr nützlich, denn in den Kellern ist es rabendunkel, an vielen Stellen feucht. Schmale Treppen und niedrige Durchlässe forderten die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher. Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts wurde hier Bier gebraut. Es macht Staunen, dass das Wasser auf dem Berg praktisch direkt aus der Quelle im Keller geschöpft werden konnte. Das im Winter an Galgen selbst produzierte Eis kühlte die Keller das nicht sehr lange haltbare Bier meist bis in den Juli/August hinein, erklärte Melanie Williams.

Hopfen wächst auch am Eingang zum Klostergarten – und Wein an seinen Mauern. Was die Mönche traditionell so alles anpflanzten und weshalb sie das taten; erklärte die Biologin Sybille Braun bei Führungen. Geschützt wurden die Kräuter und Gemüse durch Buchsbaumhecken, denn die hielten nach einem vorchristlichen und im Mittelalter noch sehr lebendigen Glauben den leibhaftigen Teufel, der Unkraut säen und Schädlinge bringen wollte, von den in Kreuzesform angelegten Beeten ab. Man könnte versucht sein, angesichts des Buchsbaumzünslers in den kleinen Hecken in den uralten Überzeugungen etwas Wahres zu sehen.

Tag des offenen Denkmals: Bundesfestung Ulm öffnet nachts

Sybille Braun weiß um die vielfältigen Nutzungen von aromatischen Kräutern wie Salbei, dessen Name vom lateinischen "salvare" (heilen, retten) kommt, in Zeiten, in denen es keine Antibiotika gab und eine infizierte Wunde den Tod bedeuten konnte: Salbei hilft gegen Entzündungen, Halsschmerzen und sei ein wunderbares Zahnreinigungsmittel, erzählte die Biologin. Zwiebeln, Lauch und Knoblauch wurden als Aphrodisiaka beschuldigt und waren im Kloster nicht so gerne gesehen. Als Heilmittel gegen Ruhr und Cholera wurden aber gebraucht. Zu erfahren war auch, dass bereits der im 9. Jahrhundert auf der Reichenau lebende Benediktiner und Botaniker Wahlafrid Strabo die Gießkanne erfand – im Bemühen, in der Bibel vorkommende Pflanzen zu kultivieren.

Am Samstagabend hatte der Förderkreis Bundesfestung dem zahlreich gekommenen Publikum im Nebenwerk Oberer Eselsberg eine Nacht der Lichter bereitet. In der Außenbeleuchtung aus Fackeln und der Kerzenbeleuchtung der unterirdischen Gänge des 1887 fertiggestellten Forts war dieser selten zu sehende Teil der Reichsfestung Ulm vom sogenannten "Ballsaal" bis zu den Latrinen auf ganz andere und faszinierende Weise zu erleben als tagsüber.