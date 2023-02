Bier und Wein aus Keller gestohlen: Polizei sucht Alkohol-Dieb

Nach einem Einbruch in Erbach sicherte die Polizei Spuren am Tatort. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Aus einem Keller in Erbach ist in den vergangenen Tag Alkohol gestohlen worden. Die Polizei will nun den bislang unbekannten Einbrecher ermitteln.

Demnach verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, Zutritt zu dem Keller im Wernauer Weg. Dort brach er mehrere Verschläge aus Holz auf. In den Räumen fand er mehrere Flaschen Bier und Wein. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.

Der Polizeiposten Erbach (Telefon: 07305/933959) ermittelt nun nach dem Täter und sicherte Spuren. Den Schaden an den Verschlägen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (AZ)