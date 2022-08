Unbekannte drehen Glühbirnen heraus und werfen sie gegen Hauswand

Kaputte Glühbirnen, eine beschädigte Fassade, Spuren einer Zündelei: Die Polizei sucht nach Beschädigungen an den Tennisplätzen in Gerlenhofen Zeugen.

Einen Schaden in geschätzter Höhe von 500 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Gerlenhofen verursacht. Nach Angaben der Polizei schraubten sie mehrere Glühbirnen aus den Fassungen einer Lichterkette und warfen diese gegen die Fassade eines Hauses. Die Glühbirnen gingen zu Bruch, die Wand wurde beschädigt. Gezündelt wurde auch.

Ihr Unwesen trieben die Unbekannten der Polizei zufolge an den Tennisplätzen am Musikerweg in Gerlenhofen. Dort wurde offenbar auch der Aushang an der Anschlagstafel angezündet, wodurch die Tafel beschädigt wurde. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)