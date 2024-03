17-Jährige auf Spritztour mit Jaguar: Polizei beendet Fahrt mit Firmenauto

Vor einer Kontrollestelle der Polizei macht der Jaguar kehrt, die Streife nimmt daraufhin die Verfolgung auf. Später versuchen die Insassen zu flüchten.

Zwei Jugendliche sollen in der Nacht zum Dienstag in Giengen an der Brenz eine Spritztour mit einem Jaguar unternommen haben. Vor einer Polizeikontrolle seien sie geflüchtet, wie es im Polizeibericht heißt. Den mutmaßlichen Beifahrer konnten die aber demnach festnehmen. Auch zum Fahrer gibt es einen Verdacht.

In der Memminger Straße hatte eine Polizeistreife eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 0.19 Uhr habe dann ein Jaguar gewendet und versuchte davonzufahren. Wohl wollte der Fahrer nicht kontrolliert werden, so die Annahme der Beamte.

Die Streife nahm die Verfolgung auf. In der Sachsenhauser Straße habe der Jaguar gestoppt und der Fahrer sowie Beifahrer seien zu Fuß geflüchtet. Der Polizei sei es gelungen, den 17-jährigen mutmaßlichen Beifahrer festzunehmen. Die Fahndung nach dem Fahrer sei ohne Erfolg geblieben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll das Fahrzeug von einer Giengener Firma stammen. Bei dem Fahrer soll es sich wohl ebenfalls um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Giengen handeln. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs. (AZ)