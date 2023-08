Freilaufender Hund beißt 14-Jähriger ins Bein: Halter läuft einfach weiter

Ohne sich zu kümmern, lief der Hundehalter nach der Attacke seines Tieres weiter. Das Mädchen wurde durch den Biss ins Bein leicht verletzt.

Ein freilaufender Hund hat am Donnerstagabend in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) eine 14-Jährige gebissen. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, lief die 14-Jährige gegen 21.30 Uhr in Begleitung zweier Freundinnen in der Richard-Wagner-Straße. Ihnen kam ein Unbekannter mit Hund entgegen. Das Tier war laut Polizei nicht angeleint und attackierte die 14-Jährige. Der Hund biss der Jugendlichen in das Bein und verletzte sie leicht. Ohne sich zu kümmern, lief der Hundehalter samt Hund weiter. Die Polizei Giengen (Telefon: 07322/9653-0) hat die Ermittlungen nach dem Hundehalter aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.