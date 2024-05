Hund beißt Mann in den Rücken

Der Hund sei zuvor über einen Gartenzaun gesprungen und bedrohlich auf den Mann sowie seine Begleiterin zugelaufen. Der 36-Jährige erlitt zudem eine Platzwunde am Kopf.

Ein 36-Jähriger ist am Mittwoch in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) von einem Hund verletzt worden. Der Mann stürzte und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Paar um 21.15 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs. Plötzlich sei ein Hund über einen Gartenzaun gesprungen und auf die beiden Personen bedrohlich zugelaufen. Der Mann habe versucht den Mischlingshund auf Distanz zu halten. Der sei dabei wohl noch aggressiver geworden und soll dem 36-Jährigen in den Rücken gebissen haben.

Der Mann sei daraufhin gestürzt und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Die Hundehalterin sei zur Hilfe geeilt und habe sich um den Verletzten kümmert, heißt es im Polizeibericht. Sanitäter brachten den Mann in eine Klinik. Seine 37-jährige Begleiterin blieb laut Polizei unverletzt. (AZ)