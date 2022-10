Göppingen

Vier Menschen werden bei Brand in Wohnung verletzt – auch zwei Kleinkinder

In einem Schlafzimmer bricht ein Feuer aus. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern befindet sich in der Wohnung. Die Feuerwehr rückt an.

Bei einem Brand am Montag in Göppingen haben vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Darunter sind nach Polizeiangaben zwei Kleinkinder. Gegen 10.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand in der Grabenstraße aus. In einem Schlafzimmer brannte es. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Ehepaar mit ihren ein und drei Jahre alten Töchtern befand sich in der Wohnung. Diese konnten sie selbstständig verlassen. Die Personen kamen mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Das konnten sie kurze Zeit später wieder verlassen, teilt die Polizei mit. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar. Möglicherweise könnte eine technische Ursache der Grund gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (AZ)

