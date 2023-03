A8 zwischen Stuttgart und Ulm wegen Arbeiten im Tunnel voll gesperrt

Die Autobahn A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist mehrere Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr wird ausgeleitet. Fernverkehr soll das Gebiet weiträumig umfahren.

Die A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist in der Nacht von Freitag auf Samstag voll gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

Demnach werden von Freitag, 17. März, circa 19 Uhr, bis Samstag, 18. März, circa 6 Uhr, Wartungsarbeiten am Tunnel Gruibingen durchgeführt. In Fahrtrichtung München sei dafür eine Vollsperrung erforderlich, heißt es. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern, finden die Arbeiten in den Nachtstunden statt.

Während der Tunnelsperrung wird der Verkehr über an Tank- und Rastplatz Gruibingen über eine Behelfsausfahrt ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist als mit der "U27" bis zur Anschlussstelle Mühlhausen ausgeschildert. Die Autobahn GmbH bittet dringend darum, der ausgewiesenen Strecke zu folgen. Dem Fernverkehr wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. (AZ)