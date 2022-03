Zoll-Kontrolle auf A8: 43.000 Zigaretten in Waschmaschinen geschmuggelt

Auf der A8 stoppt der Zoll einen Kleinstransporter. Darin befinden sich vier gebrauchte Waschmaschinen. In drei davon entdeckten die Beamten Tausende Zigaretten.

Bei der Überprüfung eines Kleintransporters aus Bulgarien am Wochenende auf der A8 in Höhe des Parkplatzes Am Kornberg bei Gruibingen im Landkreis Göppingen haben Zöllner den Schmuggel von 214 Stangen Zigaretten aufgedeckt. Die Ware war nach Angaben des Hauptzollamts Ulm in drei Waschmaschinen versteckt.

Der 29-jährige Fahrer und seine 39-jährige Beifahrerin hätten demnach angegeben, auf dem Weg in die Niederlande zu sein. Auf die Frage nach Zigaretten hätten sie lediglich sechs Stangen angemeldeten. Daraufhin hätten die Zollbeamten den Laderaum, in dem sich neben Lebensmitteln auch vier gebrauchte Waschmaschinen befanden, durchsucht. In drei von ihnen entdeckten die Zöllner insgesamt 44.880 Zigaretten, nachdem sie die Abdeckungen der Geräte entfernten.

43.000 Zigaretten waren in Waschmaschinen versteckt. Foto: Zoll Ulm

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen beide Insassen ein und kassierten noch vor Ort rund 7800 Euro Tabaksteuer sowie 1000 Euro Strafsicherheit. Die Zigaretten wurden sichergestellt. (AZ)