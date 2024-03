Herrlingen

vor 17 Min.

Immer ausverkauft: Was ist das Erfolgsrezept der Theaterei?

Plus Die Theaterei in Herrlingen hat sich aus dem Coronatief wieder nach oben gekämpft. Seit Monaten sind alle Vorstellungen ausverkauft. Neues ist für Sommer geplant.

Von Florian L. Arnold

Man musste sich ernsthaft Sorgen machen um die freien Theater während der Corona-Lockdowns. Keine Besucher mehr, damit keine Einnahmequellen und das Anlaufen von Hilfsprogrammen kam für einige zu spät. Die Theaterei Herrlingen unter Leitung von Edith Erhardt hatte damals auch zu kämpfen – konnte sich aber immer auf ein treues Stammpublikum verlassen. Seit dem letzten Jahr läuft es für die kleine Bühne in Blaustein richtig gut.

Die Theaterei in Herrlingen ist seit Oktober stets ausverkauft

"Seit Oktober sind wir ausverkauft." Heißt: Keine freien Plätze mehr in Vorstellungen wie etwa "Meine geniale Freundin" (nach Elena Ferrante) oder "Achtsam morden" (nach der Romanreihe von Karsten Dusse). Wie macht sie das? Edith Erhardt lächelt: "Ein glückliches Händchen", sagt sie. Und geht dann ins Detail: "Es geht in allen Stücken um etwas. Das sind immer unterhaltende Stücke, aber immer mit Niveau, mit Tiefgang, zugängliche Geschichten, die den Zuschauer in die Handlung holen. Da wird mitgefühlt, mitgelacht, mitgetrauert." Sie sei mit den Stücken, die sie oft selbst bearbeitet, "immer nah dran" am Publikum, sagt Erhardt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen