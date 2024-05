Holzheim

18:30 Uhr

Kitaerweiterung: Neuer Weg nimmt Grundschule Platz weg

Plus Für die Kindergartenerweiterung ist ein neuer Eingang nötig. Der Weg dorthin führt jedoch durch den teils gepflasterten Garten der Grundschüler. Was nun geplant ist.

Von Philipp Scheuerl

Beim Ausbau des Kindergartens Pusteblume in Holzheim gab es kleine Unstimmigkeiten. Es geht um den Weg, auf dem künftig Kinder, Eltern und das Personal den Kindergarten Pusteblume erreichen können. Bisher haben sie den Kindergarten einfach über den Zugang ganz rechts betreten. Im Zuge der Kindergartenerweiterung soll sich das ändern. Sie sollen künftig links davon, also zwischen Turnhalle und Grundschule durchgehen – über die gepflasterte Fläche hinweg. Das gefällt der Lehrerschaft aber nicht, weil dort eigentlich die Schüler spielen und rennen, wenn der Rasen nass ist.

Alternativer Weg zugunsten der Grundschule wird abgelehnt

Die Schulleitung hatte sich an die Gemeinde gewandt und sprach davon, dass mit dem neuen Weg den Kindern ein "erheblicher Raum zum Rennen und Spielen" fehlen würde. Außerdem wäre der Weg zu nah an dem grünen Klassenzimmer und die Schule könnte im Schatten der Turnhalle bei Schulfesten keine Bänke und Tische mehr aufstellen. Dass beide Gruppen, also sowohl Kindergartenkinder als auch Grundschüler den gepflasterten Platz nutzen, ist nach Auskunft des Bürgermeisters Thomas Hartmann (parteilos) nicht möglich. Der Pausenraum der Schule müsse geschlossen sein, teilte er mit.

