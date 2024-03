Wieder kracht es an der Sportheim-Kreuzung: 6000 Euro Schaden nach Unfall

Eine 29-jährige Autofahrerin hat ein anderes Auto beim Einfahren in die berüchtigte Kreuzung in Holzheim wohl nicht beachtet. Es kam zum Unfall.

Mal wieder hat es in der Holzheimer Ortsmitte gekracht. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 29-Jährige von der Hirbishofer Straße kommend in den Bereich der Kurezung mit der Steinheimer Straße / Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie wohl die Vorfahrt eines in der Hauptstraße herannahenden Autos. Bei Fahrzeuge stießen zusammen. (AZ)