Illerkirchberg

01:37 Uhr

Ein Jahr nach dem Mord: Friedensweg wird an getötete Ece erinnern

Plus In Illerkirchberg kommen Einwohner, Freunde und Bekannte zum Gedenken an die tödliche Messerattacke vor einem Jahr zusammen. Mitschüler erinnern dabei an die getötete Ece.

Von Michael Kroha

Eine Mitschülerin hat der getöteten Ece ein Lied geschrieben. Als es am Dienstagabend in der Kirche St. Sebastian in Illerkirchberg erklingt, wird es besonders emotional. Zum Jahrestag der tödlichen Messerattacke auf zwei Schülerinnen haben die Gemeinde und vier Religionsgemeinschaften unter dem Motto "Erinnerung, Versöhnung, Frieden" zum stillen Gedenken geladen. Ein Friedensweg im Ort wird künftig an die 14-Jährige und die Botschaft ihrer Eltern erinnern.

Nach einer Gedenkminute wenden sich die Klassenkameradinnen direkt an die getötete Ece: "Diese Worte sind für dich." Die 14-Jährige sei ein "wundervoller Mensch" gewesen. Sie hätten viel Spaß mit ihr gehabt und viel gelacht, beim Eislaufen, beim Baden oder beim Tanzen. "Jetzt müssen wir alles alleine machen. Aber ich will, dass du weißt, dass du immer bei uns bist", sagt eine Mitschülerin.

