Philipp Laux zum erneuten Aufstieg des SSV Ulm: "Das ist ein Fußballmärchen"

Plus Philipp Laux schaffte mit dem SSV Ulm selbst einst den Durchmarsch, stand in der Bundesliga-Saison im Tor. Vor der aktuellen Leistung der Spatzen zieht er den Hut.

Von Michael Kroha

Sie waren beim letzten Ulmer Durchmarsch dabei. Was sagen Sie zum aktuellen Erfolg des SSV?



Philipp Laux: Was für eine tolle Geschichte. Herzlichen Glückwunsch zum wiederholten Aufstieg. Sensationell. Ulm ist bekannt für Fußball-Geschichte. Und diese aktuelle Fußball-Geschichte ist wieder herausragend. Spieler, Verantwortliche und Fans des SSV Ulm 1846 würden diesen direkten Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga wahrscheinlich als Fußball-Märchen bezeichnen. Und das ist es auch. Beim Aufstieg in die dritte Liga habe ich gesagt: „Ulm gehört auf die deutsche Fußball-Landkarte“. Und das hat der SSV Ulm mit diesem verdienten Durchmarsch klar hinterlegt. Der SSV Ulm ist zurück in Liga zwei. Überragend.

Haben Sie die Saison des SSV Ulm in der Dritten Liga verfolgt?



Philipp Laux: Als ehemaliger Kapitän des SSV Ulm 1846 verfolgt man die Entwicklungen des Vereins natürlich mit. Positive Schlagzeilen über den SSV Ulm rufen bei mir immer noch schöne und erfolgreiche Bilder hervor, die ich mit dem Club, der Stadt und den Menschen in Ulm verbinde. Insofern habe ich den Weg, den der SSV Ulm in der dritten Liga gegangen ist, intensiv verfolgt. Auf Grund der räumlichen Distanz leider nicht im Stadion.

