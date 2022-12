In Weißenhorn kommt frische Pizza jetzt auch aus dem Automaten

Vor dem Rewe-Supermarkt in Weißenhorn steht seit Anfang Juni ein Pizza-Automat. Ein Gastronom aus der Region steckt hinter der Geschäftsidee.

Wer Lust auf Pizza verspürt, wenn Restaurants, Geschäfte und Lieferdienste geschlossen haben, findet seit Anfang Juni 2022 in Weißenhorn eine passende Anlaufstelle. Vor dem Rewe-Supermarkt steht ein Pizza-Automat. Hungrige aus der Region sieben Tage die Woche rund um die Uhr mit frischer Pizza versorgen – das möchte ein Gastronom aus der Region mithilfe der Maschine.

Die Pizzen für den Weißenhorner Automaten werden in Wiblingen vorbereitet

Alessandro Nestola steckt zusammen mit einem Partner hinter der Geschäftsidee. Er betreibt das italienische Restaurant Il Gusto auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm und einen Pizza-Lieferservice in Wiblingen. Dort werden unter anderem die im Weißenhorner Automaten angebotenen Pizzen vorbereitet. Verschiedene Sorten stehen zur Verfügung.

Nachdem der Automat in Betrieb gegangen war, hatte Nestola im Gespräch mit unserer Redaktion betont: "Unsere Pizzen werden frisch zubereitet. Sie sind keine Tiefkühlware." Anschließend fahre er sie von Wiblingen nach Weißenhorn. Dort würden sie in dem Automaten für maximal drei Tage gekühlt gelagert. "Und wenn jemand eine Pizza bestellt, wird sie in drei Minuten und zwanzig Sekunden in einem der beiden automateneigenen Öfen gebacken", beschrieb Nestola den Vorgang. (AZ)

