Bürgerdialog nach Mord in Illerkirchberg: Hut ab vor Eces Vater

Plus Beim Bürgerdialog zur Aufarbeitung des Messerangriffs in Illerkirchberg ging zum Teil Vertrauen verloren. Ohne die Worte von Eces Vater hätte die Veranstaltung fatal enden können.

"Wo leben wir, wenn der Weg zur Schule nicht mehr sicher ist? Er muss der sicherste Ort der Welt sein. Wenn wir uns darauf nicht verlassen können, wie schlimm ist das denn? Vertrauen in die Gesellschaft steht auf dem Spiel." Das sagte die Grünen-Bundestagesabgeordnete Ekin Deligöz, die die Familie der getöteten Ece seit Kindertagen kennt, am Tag nach der fürchterlichen Tat. Der Bürgerdialog in Illerkirchberg hat dieses Vertrauen nicht festigen können – im Gegenteil. Es ging sogar zum Teil weiteres verloren – vor allem bei denen, die ohnehin schon große Zweifel hatten. Ohne die Worte von Eces Vater hätte es fatal werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

