Rassismus und Gewalt im Sport: Vorsicht vor Schuldzuweisungen

Plus Ein hässlicher Vorfall und ein Sportverein stehen im Feuer. Das ist auch im Kreis Neu-Ulm schon passiert. Doch Vorwürfe gegen die Klubs greifen zu kurz.

Ihr seid doch die, bei denen das passiert ist. Wenn eine Situation beim Sport eskaliert, müssen sich Angehörige von Vereinen viel anhören. Ganz egal, ob und wie viel sie damit zu tun hatten. Doch mit dem Finger auf einen vermeintlich unmöglichen Klub zu zeigen, wird der Sache nicht gerecht.