Wirtschaft in der Krise: Stirbt der Dorfladen, leidet der ganze Ort

Lokal Die Dorfläden in Witzighausen, Kellmünz und Jedesheim sind wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Um sie zu retten, sind die Verbraucher gefordert.

Gäbe es für Betriebe eine Rote Liste gefährdeter Arten, der Dorfladen stünde weit oben. In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl der Lebensmittelgeschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche in Deutschland dramatisch zurückgegangen, von mehr als 66.000 im Jahr 1990 auf 8500 heutzutage. Darunter sind zahllose Dorfläden, die sich dem Preisdruck durch die Discounter-Konkurrenz beugen mussten. Die Corona-Pandemie und die explodierenden Preise bewirken nun, dass auch die letzten tapferen Mohikaner vor dem Aus stehen. Sollten die kleinen Geschäfte aus den Ortsteilen verschwinden, ginge mehr verloren als eine schlichte Einkaufsmöglichkeit.