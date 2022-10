Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Kartbahn und 3-D-Schokodrucker: So feiert der Landkreis den 50. Geburtstag

Plus Besucherinnen und Besucher sind begeistert über die zahlreichen Aktionen im ganzen Landkreis Neu-Ulm. Gut kommt auch der kostenlose Nahverkehr an.

Von Laura Mielke, Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Wer wollte nicht mal auf dem Bürostuhl von Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) Platz nehmen und sich damit wie ein mächtiger Provinzfürst vorkommen? Es ist nur eine der Möglichkeiten, die Besucherinnen und Besuchern am Samstag beim Landkreistag anlässlich des 50. Geburtstags des Landkreises Neu-Ulm geboten wurden. An zahlreichen Standorten in der Region hatten sich die Feierverantwortlichen Aktivitäten ausgedacht – von der Nutzung eines 3-D-Schokodruckers im Landratsamt bis zur Führung über die Pfuhler Mülldeponie. Wir waren vor Ort.

