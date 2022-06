Niedrige Preise, viele Früchte: Müssen Erdbeerbauern in der Region bangen?

Lokal Billige Erdbeerimporte aus dem Ausland machen etlichen deutschen Obstbauern zu schaffen. Für Verbraucher könnte es künftig deutlich teurer werden.

Seit einiger Zeit wabern unschöne Erdbeergeschichten durch die mediale Landschaft. Demnach vernichteten deutsche Obstbäuerinnen und -bauern teilweise ihre roten Früchte oder pflügten gleich ihr ganzes Feld um, wie zuletzt öffentlichkeitswirksam im Münsterland geschehen. Die Gründe hierfür seien schlichtweg im Überangebot auf den Feldern und den niedrigen Preisen für importierte Erdbeeren im Einzelhandel zu verorten, heißt es dann. Dadurch sei das Abernten für viele regionale Obstbauern nicht mehr rentabel. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es ebenfalls zahlreiche Landwirte, die Erdbeerfelder bestellen. Wie stark sind sie von der Entwicklung betroffen?