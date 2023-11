Landkreis Neu-Ulm

11:00 Uhr

Umfrage: Denken Sie jetzt schon an Weihnachten?

Bei unserer Umfrage in Illertissen und Neu-Ulm kommt festliche Stimmung auf.

Plus Die Temperaturen fallen und die festliche Vorfreude steigt. Bei unserer Umfrage in Illertissen und Neu-Ulm denken viele schon ans Backen, Schmücken und Dekorieren.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Während sich die Natur noch im bunten Herbstgewand zeigt, verbreiten die Auslagen der Geschäfte längst Advents- und Weihnachtsstimmung. Etwas früh für die Jahreszeit, scheint es. Die Reaktionen der Menschen fallen entsprechend unterschiedlich aus, zumal manche doch zeitig planen wollen. In unserer Umfrage in Neu-Ulm und Illertissen wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Denken Sie jetzt schon an Weihnachten?

Maria Dangel aus Blaubeuren Foto: Regina Langhans

Maria Dangel aus Blaubeuren sagt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen