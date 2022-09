Arbeitsunfall auf Firmengelände: Palettengabel trifft Mann am Kopf

Der Mann wird zwischen der Gabel eines Staplers und einem Hubwagen eingeklemmt. Arbeiter eilten dem Verletzten zur Hife.

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochabend auf einem Firmengelände in Langenau ist ein 62-Jähriger verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige gegen 21.30 Uhr mit einem Hubwagen auf dem Gelände in der Thomas-Dachser-Straße beschäftigt. In einer Halle war auch eine 31-Jährige mit ihrem Stapler unterwegs. Sie führte Ladetätigkeiten aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann mit der sogenannten Ameise auf dem Hallenboden abgestellte Paletten aufladen. Dabei fuhr er wohl rückwärts und sah nicht, wie die Staplerfahrerin hinter ihm die Palettengabel nach unten fuhr.

Die Metallgabel des Staplers traf den Arbeiter am Kopf. Der wurde zwischen der Palettengabel und dem Hubwagen eingeklemmt. Weitere Arbeiter eilten hinzu und befreiten den 62-Jährigen aus seiner Lage.

Der Mann erlitt Verletzungen. Ein Notarzt kümmerte sich um den Verletzten. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei will jetzt nach eigenen Angaben die genauen Umstände prüfen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (AZ)