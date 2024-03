DNA-Treffer überführt Täter: 28-Jähriger brach in Bücherei ein

Vier Monaten nach einem Einbruch in die Bücherei in Langenau konnte nun ein Täter ermittelt werden.

Nach einem Einbruch im Oktober 2023 in die Bücherei in Langenau hat die Polizei jetzt nach eigenen Angaben einen Täter ermitteln können. Ein DNA-Treffer hat demnach einen 28-Jährigen aus dem Raum Giengen überführen können. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern in dem Fall aber an.

Am späten Abend des 28. Oktober gegen 23 Uhr hatte ein Fußgänger in der Kirchgasse einen Alarm gehört. Wie er später der Polizei berichtete, beobachtete er einen Unbekannten, der offensichtlich durch ein Fenster der Bücherei flüchtete. Der Zeuge versuchte mit einem weiteren Passanten den Täter festzunehmen. Dabei erlitt ein Zeuge leichte Verletzungen an einer Hand. Nachdem der Einbrecher die Zeugen in türkischer Sprache damit drohte, sie abzustechen, gelang ihm die Flucht. Der Unbekannte rannte wohl in Richtung Hindenburgstraße davon. Nun konnte er ermittelt werden. (AZ)