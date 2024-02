Die Langenauer wählen ihren Bürgermeister ab: Daria Henning gewinnt.

Mit Daria Henning nimmt erstmals eine Frau auf dem Chefsessel des Langenauer Rathauses Platz. Ihr Vorsprung vor dem Amtsinhaber war deutlich.

Die Stadt Langenau hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Bürgermeisterin: Am Sonntag setzte sich in der Stichwahl überraschend deutlich die Herausforderin Daria Henning gegen den Amtsinhaber Daniel Salemi durch. Sie holte 53,93 Prozent der Stimmen, Salemi kam auf 46,07. Das Ergebnis wird von nicht wenigen in Langenau als historisch bewertet, denn einerseits hat zum ersten Mal eine Frau das Bürgermeisteramt inne, andererseits wurde noch nie ein amtierender Schultes abgewählt. Salemi hatte lediglich eine Amtsperiode absolviert, die in Baden-Württemberg acht Jahre dauert.

In der ersten Wahlrunde in Langenau siegte der Amtsinhaber knapp

Vor drei Wochen sah die Sache noch etwas anders aus. In der ersten Wahlrunde war die 35 Jahre alte Daria Henning aus Göppingen gegen den Amtsinhaber und zwei weitere Konkurrenten angetreten. Salemi hatte am Ende mit nur acht Stimmen hauchdünn die Nase vorn, beide mussten in die Stichwahl. Dort setzte sich Henning jetzt klar durch. "Ich bin überglücklich", sagte sie zu unserer Redaktion, "von mir fällt eine große Last ab." Sie hatte einen aufwändigen, engagierten Wahlkampf betrieben. Das haben die Menschen honoriert, wie aus zahlreichen Gesprächen zu hören war. Gefühlt sei sie jeden Tag 15 Stunden unterwegs gewesen. Jetzt sei sie nur noch froh und glücklich, das fühle sich nach drei Monaten Wahlkampf gut an. An ihren Sieg geglaubt habe sie eigentlich erst, als alle 15 Wahlbezirke Langenaus ausgezählt waren. Sie und ihr Mann Michael wollten keine böse Überraschung erleben.

Die neue Bürgermeisterin von Langenau war erst mal sprachlos

Dabei war schnell klar, dass es einen Wechsel im Rathaus geben würde. Zwar sah es gegen 18.22 Uhr noch nicht danach aus, denn da trudelte traditionsgemäß das Ergebnis aus dem kleinen Teilort Hörvelsingen ein, wo Salemi sehr deutlich vorne lag. Doch dann ging es Schlag auf Schlag und schon sechs Minuten später sagte jemand im Publikum den entscheidenden Satz: "Jetzt zieht sie weg." Wenig später waren die Stimmen ausgezählt: Die Bürgerinnen und Bürger von Langenau hatten sich für einen Wechsel im Rathaus entschieden - und das bei vergleichsweise hoher Wahlbeteiligung: Sie lag bei 55,8 Prozent, was sogar etwas besser war als im ersten Wahlgang. Zum Vergleich: Bei der Stichwahl um den Chefsessel im Neu-Ulmer Landratsamt, betrug die Wahlbeteiligung magere 28,1 Prozent.

Als das Endergebnis feststand, war die Wahlsiegerin völlig sprachlos: "Verrückt, verrückt", sagte sie nur. Wenig später kam der unterlegene Amtsinhaber in den Sitzungssaal und gratulierte der Siegerin. Daniel Salemi wirkte gefasst, aber angegriffen. "Das ist Demokratie", sage er. Sein Angebot der vergangenen Jahre sei wohl nicht das gewesen, was die Menschen wollten.

Die neue Amtsinhaberin ist studierte Umweltingenieurin und hat derzeit die technische Leitung der Stadtentwässerung Böblingen inne. Sie gehört der CDU an, hat aber im Wahlkampf ihre Parteimitgliedschaft nicht herausgestellt.

