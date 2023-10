Passant bemerkt Einbruch in Bücherei und versucht ihn aufzuhalten

Passanten bemerken einen Einbrecher, der aus einer Bücherei in Langenau flüchten will. Sie versuchen ihn festzuhalten und werden dabei zum Teil verletzt.

In Langenau ist am späten Samstagabend in eine Bücherei eingebrochen worden. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ein Zeuge versuchte mit einem weiteren Passanten, den bislang unbekannten Täter festzunehmen. Der aber konnte flüchten.

Wie die Polizei mitteilt, hörte der Fußgänger gegen 23 Uhr einen Alarm in der Kirchgasse. Wie er später der Polizei berichtete, habe er einen Unbekannten beobachtet, der offensichtlich durch ein Fenster der Bücherei flüchtete.

Der Zeuge versuchte mit einem weiteren Passanten den Täter festzunehmen. Dabei erlitt einer von ihnen leichte Verletzungen an einer Hand. Nachdem der Einbrecher die Zeugen in türkischer Sprache damit gedroht haben soll, sie abzustechen, sei ihm die Flucht gelungen.

Der bislang unbekannte Täter rannte wohl in Richtung Hindenburgstraße davon. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, steht laut Polizei noch nicht fest. Auch der angerichtete Schaden ist noch unklar.

Der Flüchtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hat eine normale bis kräftige Statur, schwarze Haare und einen gepflegten Vollbart. Bekleidet war der Mann laut Polizei mit einer schwarzen Jacke. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07345/92900 entgegengenommen. (AZ)