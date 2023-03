Polizei fasst randalierende Jugendliche in Langenau

Eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender sollen in Langenau an mehreren Orten randaliert haben. Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach ihnen.

Randalierende Jugendliche haben am Montag in Langenau nach Angaben der Polizei mehrere Straftaten begangen. Sie sehen nun mehreren Anzeigen entgegen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin am Montagabend eine Gruppe Jugendlicher im Bereich Kiesgräble. Die sollen Flaschen auf die Straße und auch in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge geworfen haben. Wenige Minuten später meldete ein weiterer Zeuge randalierende Jugendliche mit Bierflaschen in einer Schule in der Albecker-Tor-Straße. Dort sollen sie eine Tür ausgehängt, Inventar beschädigt und Bänke beschmiert haben. Die jungen Männer flüchteten laut Zeugen in Richtung Innenstadt.

Die Polizei Ulm, Giengen und Mitarbeitende der Polizeihundeführerstaffel fahndeten mit vier Streifen nach den Flüchtigen. Diese konnte im Kassenbereich eines Geschäfts in der Angertorstraße festgestellt werden. Dort wollten sie wohl Alkohol kaufen.

Alkoholtests hätten ergeben, dass die Jugendlichen teilweise alkoholisiert waren. Während der Kontrolle habe einer von ihnen versucht, die Polizei zu filmen. Dies sei aber unterbunden worden. Ein anderer hatte noch im Geschäft seinen sogenannten ''Grinder'' mit Resten von Betäubungsmittel abgestellt, teilen die Ermittler mit.

Die Polizei setzte die Eltern der Jugendlichen über den Vorfall in Kenntnis. Als die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durften die jungen Männer wieder gehen. Im Nachgang erlangte die Polizei Kenntnis, dass die Gruppe am Dienstag auch Hölzer auf dem Dach eines Gebäudes in der Angertorstraße beschädigt haben soll. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. (AZ)