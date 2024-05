Zwei Kinder in Langenau geschlagen und getreten: Polizei sucht Zeugen

Eine größere Gruppe anderer Kinder oder Jugendlicher sollen die beiden zunächst provoziert haben. Sie wollten flüchten, wurden aber eingeholt und geschlagen.

In Langenau sollen bislang Unbekannte zwei Kinder im Alter von acht Jahren geschlagen und getreten haben. Auch ein Messer soll gezeigt worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am Dienstag, zwischen 17 und 18 Uhr. Erst am Mittwochnachmittag sei die Tat aber bei der Polizei angezeigt worden. Die beiden Kinder sollen sich in der Grünanlage im Bereich Lindekreisel/Angertorstraße aufgehalten haben. Dort sollen sie auf eine größere Gruppe anderer Kinder oder Jugendlicher getroffen sein. Es soll sich um etwa sechs bis acht Personen im geschätzten Alter zwischen 13 und 15 Jahren handeln.

Von dieser Gruppe sollen sie provoziert worden sein. Aus der Gruppe soll dann eine Person ein Messer gezeigt haben. Daraufhin flüchteten die Achtjährigen. Sie wurden wohl eingeholt. Ein Achtjähriger soll zu Boden gestoßen und getreten worden sein. Einer der Täter soll dann noch mit einem E-Scooter über dessen Fuß gefahren sein.

Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07345/92900 erbeten. (AZ)