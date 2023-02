Millionen-Schaden nach Brand im Solarpark Vorholz: Neun Oldtimer zerstört

Im Solarpark Vorholz in Laupheim bricht ein Feuer in einem Werkstattgebäude aus. Fahrzeuge, auch mehrere Oldtimer, sind nach dem Brand zerstört. Der Schaden in enorm.

Bei einem Brand in einem Solarpark am Dienstag in Laupheim ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Das Gebäude einer Autowerkstatt brannte vollständig aus. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 11.45 Uhr Rauch am sogenannten Solarpark in der Vorholzstraße. Polizei und Feuerwehr fuhren sofort dorthin. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte ein Gebäude bereits komplett. Der Brand-Schwerpunkt sei zunächst im oberen Dachbereich gewesen. Im unteren Gebäudeteil befand sich eine Autowerkstatt. Diese war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb. Personen hielten sich nicht im Gebäude auf, so die Polizei.

Brand im Solarpark Vorholz in Laupheim: Schaden an den Autos bei einer Million Euro

In der Werkstatt aber befanden sich neben speziellen Werkzeugen auch neun Oldtimer. Das Feuer zerstörte letztlich das gesamte Gebäude und alle Gegenstände. Der Eigentümer der Fahrzeuge schätzt den Schaden an den Autos auf insgesamt eine Million Euro. Der Eigentümer des Gebäudes schätzt den Schaden am Bauwerk auf 100.000 Euro.

Durch den Brand wurden laut Polizei keine Personen verletzt. Das Feuer sei nicht auf angrenzende Gebäude oder Solaranlagen übergegriffen. Dort sei deshalb auch kein zusätzlicher Schaden entstanden.

Im Bereich der angrenzenden B30 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen durch Rauchentwicklung. Die Polizei Laupheim ermittelt nun die Brandursache. Hierzu würden derzeit keine Erkenntnisse vorliegen. Möglich ist aus Sicht der Ermittler ein Defekt an der Solaranlage. (AZ)