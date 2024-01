Elektrowerkzeuge bei Einbruch in Firma gestohlen

In Merklingen wurde in eine Firma eingebrochen und Elektrowerkzeuge gestohlen.

Bei einem Einbruch in eine Firma in Merklingen sind in der Nacht zum Mittwoch Elektrowerkzeuge gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang unbekannten Täter mithilfe eines unbekannten Gegenstandes einen Container der Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße auf. Hieraus wurde der Schlüssel für die Werkstatt entwendet. Die Unbekannten verschafften sich damit Zugang und stahlen Elektrowerkzeuge. Die Polizei stellte einen geringen Sachschaden an der Containertüre fest. (AZ)