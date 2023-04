Während der Fahrer schläft: 1000 Liter Diesel aus Lkw an der A8 gepumpt

Der 60-Jährige ruhte gerade in der Fahrerkabine, als die Täter zuschlagen und rund 1000 Liter Diesel aus dem Tank zapfen. Die Polizei ermittelt jetzt.

Demnach stand die Sattelzugmaschine in der Nacht auf Montag auf einem Parkplatz bei Merklingen an der A8 in Fahrtrichtung München. Der 60-jährige Fahrer schlief in der Fahrerkabine. Zwischen 23.45 Uhr und 3.30 Uhr brachen Unbekannte den Tankdeckel des Fahrzeugs auf. Dann pumpten sie unbemerkt etwa 1000 Liter Diesel ab. Am Morgen stellte der Fahrer den Diebstahl fest. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf. (AZ)