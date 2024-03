92 statt 50 km/h: Polizei geht gegen Temposünder in Nersingen vor

Von 690 Fahrzeugen waren 106 zu schnell in Nersingen unterwegs. Die Polizei will an der Stelle weiterhin Kontrollen durchführen.

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Nersingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der Staatsstraße 2509 (Ulmer Straße) wurden in beiden Richtungen binnen dreieinhalb Stunden insgesamt 690 Fahrzeuge kontrolliert, davon seien 106 zu schnell unterwegs gewesen. Dies ergibt laut Polizei eine Beanstandungsquote von etwa 15 Prozent.

Erlaubt ist an dieser Stelle eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 92 km/h, was ein Fahrverbot, zwei Punkte sowie ein Bußgeld im dreistelligen Bereich zur Folge hat. Insgesamt seien drei Autofahrer gemessen worden, die ein Fahrverbot zu erwarten haben. Weil überhöhte Geschwindigkeit mit zu den am meisten verbreiteten Unfallursachen gehört, will die Verkehrspolizei an dieser Stelle auch in Zukunft wieder eine Messstelle betreiben, heißt es. (AZ)