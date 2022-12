Adventskranz in Nersingen gerät außer Kontrolle

Offenbar hatten die Bewohner des Wohnhauses vergessen, die Kerzen am Adventskranz zu löschen, bevor sie dieses verließen.

Glück im Unglück hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in Nersingen: Am Sonntag ertönte ein Rauchmelder, den die Mutter des Bewohners hörte.

Nachdem die Feuerwehr verständigt war, schaute die Frau in die Wohnung ihres Sohnes. Dort entdeckte sie, dass ein Adventskranz, der auf dem Esszimmertisch stand, Feuer gefangen hatte. Glücklicherweise konnte sie diesen Kranz mit Wasser noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Es entstand am Tisch sowie an der darüber hängenden Lampe ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Feuerwehr Nersingen war mit 25 Kräften vor Ort

Durch die Feuerwehr Nersingen, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Wohnhaus gelüftet und auf weitere Brandgefahr hin überprüft. Offenbar hatten die Bewohner des Wohnhauses vergessen, die Kerzen am Adventskranz zu löschen, bevor sie dieses verließen. Glücklicherweise konnte ein größerer Schaden Dank des Rauchmelders verhindert werden. (AZ)