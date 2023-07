Brand in Kleingarten in Straß: Grillstelle flammt erneut auf

Die Feuerwehr wurde zu einem Feuer in Nersingen-Straß gerufen. Wohl flammte eine unbeaufsichtigte Grillstelle wieder auf. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr war am Sonntagmittag in einem Gartengrundstück an der Pfaffenhofener Straße in Nersingen-Straß im Einsatz. Eine unbeaufsichtigte Grillstelle, die offenbar wieder aufflammte, musste gelöscht werden. Die Polizei ermittelt jetzt.

Demnach habe ein aufmerksamer Zeuge das Feuer entdeckt. Im Garten hätten sich keinerlei Personen befunden, die die Grillstelle beaufsichtigten. Aufgrund der allgemeinen Trockenheit und da sich in unmittelbarer Nähe brennbares Geäst befand, habe eine erhebliche Brandgefahr bestanden. Vermutlich wurde die Grillstelle zuvor nicht ordnungsgemäß abgelöscht, so die Polizei. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Brandschutzverordnung wurde eingeleitet. (AZ)