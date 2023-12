Demente Frau verirrt sich in Garten: Bellender Hund verhindert Schlimmeres

Barfuß und nur mit einem Nachthemd bekleidet ging eine an Demenz erkrankte Frau in Nersingen spazieren. Offenbar verirrte sie sich. Ein Hund verhindert Schlimmeres.

Hunde gelten seit Jahrhunderten schon als "der beste Freund des Menschen". Nach Ausführungen der Polizei ist ein Vierbeiner nun zu verdanken, dass einer 83-Jährigen in Nersingen nichts Schlimmeres passiert ist.

Die Frau, die nach Angaben der Polizei zunehmend an Demenz erkrankt war, ging am Sonntagabend nach draußen zum Spazieren. Hierbei sei sie barfuß und nur mit einem Nachthemd bekleidet unterwegs gewesen. Offenbar verirrte sich die Senorin sodann in einem Garten unweit ihres Wohnhaus.

Nachdem der Hund der Gartenbesitzer bellend anschlug, blickten die Besitzer nach draußen und konnten die Frau im Garten liegend entdecken. Vermutlich war diese zuvor gestürzt, wobei sie sich eine Kopfverletzung zuzog und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Die Besitzer alarmierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. (AZ)