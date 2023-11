Nersinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Das wird fünf Tage lang geboten

Es ist wieder so weit in Nersingen: Der Weihnachtsmarkt bringt seit Mittwoch den Advent in die Stadt.

Fünf Tage können sich Jung und Alt auf ein abwechslungsreiches Angebot der Vereine in der Gemeinde freuen. Gegenüber der Schiffschaukel wartet etwa die Feuerwehr Unterfahlheim auf Gäste: Es gibt die beliebten Pulled Pork Burger. Neben den Leckerbissen wartet auch ein kulturelles Programm mit musikalischer Unterhaltung auf die Besucherinnen und Besucher. Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz reicht bis in die Gemeindehalle hinein. Geöffnet ist am Donnerstag von 15 bis 20 Uhr (Freitag und Samstag bis 21 Uhr). Und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Maria Beuter und Sabine Kempter (von links) haben ihren Stand in der Gemeindehalle. Foto: Alexander Kaya

Das ist in Nersingen auf dem Weihnachtsmarkt geboten

Am Donnerstag, 30. November, stehen ab 18 Uhr Weihnachtslieder mit der Trachtenkapelle auf dem Programm. Am Freitag ab 19 Uhr ein Weihnachtskonzert mit der Musikschule und am Samstag ab 18 Uhr weihnachtliche Weisen mit dem Musikverein Fahlheim. Am Sonntag zum Abschluss kommt nach dem Grüffelo auf der Puppenbühne (14.30 und 16 Uhr) der Ausklang mit weihnachtlichen Weisen der Jugendkapelle Nersingen und Fahlheim. Auch eine Tombola steht zudem genauso wie Basteln für Kinder auf dem Programm. (AZ)