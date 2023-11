Dieb stiehlt zwei Kreditkarten aus einem Auto

Aus einem Auto verschwinden zwei Kreditkarten - doch wie gelangte der Dieb in den Wagen? Die Polizei rätselt.

In der Nacht zum Feiertag Allerheiligen ist ein Autofahrer in Nersingen Opfer eines Diebstahls geworden. Er hatte seinen Wagen in einer Hofeinfahrt in der Weißenhorner Straße abgestellt. Dabei ließ er seine Geldbörse in der Mittelkonsole des Pkw liegen. Dort lag sie zwar noch am nächsten Morgen, allerdings fehlten das Bargeld sowie zwei Kreditkarten. Der Mann musste feststellen, dass die Karten bereits illegal benutzt worden waren. Dadurch entstand ihm ein geringer Vermögensschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Doch wie der Dieb in das Fahrzeug gelangen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)