Diebstahl in Nersingen: Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Mit einem Rahmenschloss abgesperrt stand das Pedelec in einer Tiefgarage in Nersingen. Dennoch wurde es gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Pedelec ist in den vergangenen Tag in Nersingen gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Donnerstag, 14. März, 18 Uhr und Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr. Das Rad war mit einem Rahmenschloss in einer Tiefgarage in der Weißenhorner Straße abgestellt. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)