Einbrecher stehlen Bargeld im sechsstelligen Bereich aus Wohnung

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung in Nersingen. Die Beute: mehr als 100.000 Euro Bargeld.

Unbekannte haben Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich aus einer Wohnung in Nersingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, gelangte jemand zwischen 30. Dezember und 3. Januar durch Einschlagen einer Scheibe in die Wohnung "am Schwarzen Graben".

Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Telefon 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)