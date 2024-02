Feuerwehreinsatz: Ablagerungen im Kamin sorgen für Brand

Bei einem Kaminbrand waren die Feuerwehren Straß, Fahlheim, Nersingen und Leipheim im Einsatz. Der Brand war schnell gelöscht.

In einem Wohnhaus im Glassenhart in Nersingen ist es am frühen Dienstagabend zu einem Kaminbrand gekommen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass kein Schaden entstand und es zu keiner Gefährdung für umliegende Gebäude oder Personen kam.

Als Brandursache wird von Ablagerungen im Kamin ausgegangen, so die Polizei in ihrem Bericht.. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Straß, Fahlheim, Nersingen und Leipheim im Einsatz. (AZ)