Illegales Rennen? Drei Autofahrer rasen an Ampel mit 120 km/h davon

Mit ihren Autos stehen sie zu dritt an der Ampel in Nersingen. Bei Grün rasen sie mit 120 Sachen davon. Ein Zeuge notiert die Kennzeichen und ruft die Polizei.

Wie im Film "The Fast & Furious": Auf der Ulmer Straße in Nersingen haben sich drei unbekannte Autofahrer oder Autofahrerinnen am Sonntagnachmittag mutmaßlich ein verbotenes Straßenrennen geliefert.

Wie die Polizei berichtet, soll ein Zeuge, der ebenfalls in einem Auto saß, das Ganze beobachtet haben. Gegen 15.40 Uhr soll er gesehen haben, wie drei Autos an einer Ampel an der Ulmer Straße nebeneinandergestanden sind. Bei Grün sollen die Fahrer teils auf über 120 km/h beschleunigt haben. Der Zeuge hatte alle drei Kennzeichen notiert und der Polizei von dem Vorfall berichtet.

Nun hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise. Wer die drei Fahrzeuge gefahren hat, ist der Polizei bislang unbekannt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (AZ)