Diese Bedingungen gelten für Erwin Müllers Eine-Million-Euro-Spende

Die Gemeinde Nersingen freut sich über eine Spende von einer Million Euro, die der Ulmer Drogerie-König Erwin Müller in Aussicht gestellt hat. Das Geld soll für die Sanierung der Grundschule Oberfahlheim verwendet werden. Inzwischen ist Müllers Zusage notariell abgesichert. Doch damit das Geld tatsächlich ausgezahlt wird, muss die Gemeinde mehrere Bedingungen erfüllen.

Grundvoraussetzung ist, dass die Grundschule Oberfahlheim erhalten bleibt. Das haben die Wählerinnen und Wähler beim Bürgerentscheid im Sommer vorigen Jahres in Nersingen mit klarer Mehrheit entschieden. Die Gemeinde wird diesen Auftrag umsetzen und plant nun eine Sanierung und Erweiterung der Schule.