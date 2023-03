Wie können Vereine Probleme mit Rassismus und Gewalt vermeiden?

Plus Eine Beleidigung auf dem Platz, und der Sportverein steht im Zwielicht. Doch es gibt Wege, um solchen Vorfällen vorzubeugen – und danach gute Lösungen zu finden.

Eine gute Idee – und statt einer Empörungswelle kommt viel Lob. Der TSV Pfuhl hat einen Jugendspieler, der eine Schiedsrichterin geschlagen und beleidigt hatte, zu einem Schiedsrichterkurs geschickt. "Respekt, eine tolle Lösung", findet Ralph Hamann, Ehrenamtsbeauftragter im Fußballbezirk Donau-Iller. Sein eigener Verein, der SV Nersingen, sah sich deutschlandweit Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Doch was können Vereine tun, damit es gar nicht so weit kommt? Hamann hat eine Idee.