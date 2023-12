Stromkabel von Baustelle in Nersingen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Nersingen sind Stromkabel von einer Baustelle gestohlen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Auf einer Baustelle in der Straße Am weißen Kreuz in Nersingen sind Stromkabel im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Diebstahl hat sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Montag, 18. Dezember, 16.30 Uhr bis Dienstag, 19. Dezember, 7.30 Uhr zugetragen. Der bislang unbekannte Täter betrat das Baustellengelände und entwendete Stromkabel. Weiter versuchte er in zwei Baucontainer zu gelangen, indem er die Türen versuchte aufzuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht.

An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)