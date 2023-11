Während der Bewohner zuhause ist: Versuchter Einbruch in Haus in Nersingen

Der Einbruch in das Einfamilienhaus gelang nicht. Die Polizei bittet dennoch nun um Hinweise.

In Nersingen ist versucht worden in ein Einfamilienhaus einzubringen. Das misslang aber. Der Bewohner des Hauses bemerkte Einbruchspuren und informierte die Polizei. Die Ermittler bitten nun um Hinweise.

Ein versuchte Einbruch soll sich nach Polizeiangaben im Verlauf des Montages ereignet haben. Der Bewohner habe sich nach eigenen Angaben den ganzen Tag über im Haus, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Gegen Abend habe er Hebelspuren an der Eingangstüre festgestellt. Aufgrund deren Schließzustandes sei es dem Täter misslungen in das Haus einzudringen. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)